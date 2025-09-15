Челябинские приставы нашли должницу по алиментам в грязном белье

Жительница села Коелга Еткульского района Челябинской области спряталась от приставов в темной комнате под кроватью в ворохе грязного белья. Задолженность женщины за уплату алиментов на троих детей превысила миллион рублей, уточнили в пресс-службе ФССР по региону. В ближайшее время она предстанет перед судом.
«Должница по алиментам пряталась от сотрудников органа принудительного исполнения за кроватью в ворохе грязного белья и очень огорчилась, когда была обнаружена. Теперь ей предстоит ответить перед судом не только за неуплату средств на содержание детей, но и за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного ФССП пояснили, что должнице 37 лет, у нее трое детей, однако алименты на их содержание она не платит, предпочитая вести разгульный образ жизни. Ранее она уже привлекалась к административной и уголовной ответственности и провела несколько месяцев в колонии-поселении, однако продолжила злоупотреблять спиртным и не устроилась на работу.
«В отношении жительницы Коелги возбуждено второе уголовное дело по статье 157 УК РФ „Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей“. Ее несколько раз вызывали к дознавателю, но она игнорировала требование. Было принято решение принудительно доставить ее в отделение судебных приставов», — рассказали в пресс-службе ведомства..
Женщину пытался спрятать ее сожитель, однако приставы нашли ее в дальней темной комнате под кроватью в ворохе грязного белья. Несмотря на то, что она активно сопротивлялась, должницу доставили в отдел. В ближайшее время алиментщица вновь предстанет перед судом.
