Эрдоган обвинил «баронов войны» в эскалации конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о роли «баронов войны» в эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет турецкое издание Sondakika.
«В то время, как „бароны войны“ подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира», — сказал турецкий лидер, выступая на дипломатическом форуме Bosphorus. Его слова приводит портал Sondakika.
Тем не менее, Эрдоган не конкретизировал, о каких именно странах или силах идет речь. Президент Турции также добавил, что в настоящее время Анкара осуществляет схожие действия в секторе Газа.
Министерство обороны Латвии 4 июля сообщило о присоединении Бельгии и Турции к так называемой «коалиции дронов», которую возглавляют Великобритания и Латвия. В состав данной коалиции входят государства, занимающиеся закупкой беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины. Согласно заявлению ведомства, в настоящее время объединение насчитывает 20 стран-участниц. Помимо Бельгии и Турции, в коалицию входят Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. Однако турецкая сторона тогда отказалась комментировать присоединение к «коалиции дронов», заявляя, что выступает в роли посредника при урегулировании украинского конфликта, передает 360.ru.
