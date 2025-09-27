Евросоюз (ЕС) не стал включать российский никель в 19-й пакет санкций, так как этот металл используется в военно-промышленном комплексе (ВПК) Европы. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle, ссылаясь на финских депутатов Европарламента.
«В списке мер Еврокомиссии по-прежнему отсутствует российский никель. <...> Причина в потребностях оборонной промышленности как в ЕС, так и в Финляндии», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Yle.
По информации Yle, никель представляет собой ключевое сырье для оборонного сектора, в частности, он необходим при изготовлении различных компонентов и нержавеющей стали. Помимо этого, данный металл широко применяется в аккумуляторах для электромобилей, а также при производстве ветрогенераторов. Заместитель члена комитета Европарламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики Катри Кулмуни заявила, что ни одна из стран ЕС, а также Еврокомиссия, не подвергают сомнению необходимость импорта никеля из России. По ее словам, отказ от российской продукции в этой сфере был бы равносилен нанесению серьезного ущерба собственным интересам.
Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд выразил мнение, что ЕС рано или поздно придется восстановить нормальные отношения с Россией. Он отметил, что страны Евросоюза продолжают приобретать у России не только нефть и газ, но также сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, различные виды техники и даже уран, что ежегодно составляет миллиарды долларов. По словам Макдональда, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осознает неизбежность налаживания диалога между ЕС и Россией в будущем, пишет RT.
