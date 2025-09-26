В Нижневартовске (ХМАО) утром на девятом этаже дома по улице 60 лет Октября произошел пожар на кухне. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли двоих, еще 24 человек были эвакуированы.
«Сегодня в 10:38 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице 60 лет Октября. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось загорание в квартире на 9 этаже. С использованием СИЗОД спасены 2 человека. Эвакуированы 24 человека, из них — 4 детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пожар полностью уничтожил посудомоечную машину, а также повредил мебель и потолок. Вся квартира закопчена. Причины возгорания устанавливаются.
