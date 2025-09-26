26 сентября 2025

В ХМАО из пожара в многоэтажке спасено два человека, десятки эвакуированы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огнем полностью унижтожена посудомоечная машина
Огнем полностью унижтожена посудомоечная машина Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) утром на девятом этаже дома по улице 60 лет Октября произошел пожар на кухне. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли двоих, еще 24 человек были эвакуированы.

«Сегодня в 10:38 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице 60 лет Октября. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось загорание в квартире на 9 этаже. С использованием СИЗОД спасены 2 человека. Эвакуированы 24 человека, из них — 4 детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пожар полностью уничтожил посудомоечную машину, а также повредил мебель и потолок. Вся квартира закопчена. Причины возгорания устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) утром на девятом этаже дома по улице 60 лет Октября произошел пожар на кухне. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли двоих, еще 24 человек были эвакуированы. «Сегодня в 10:38 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице 60 лет Октября. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось загорание в квартире на 9 этаже. С использованием СИЗОД спасены 2 человека. Эвакуированы 24 человека, из них — 4 детей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар полностью уничтожил посудомоечную машину, а также повредил мебель и потолок. Вся квартира закопчена. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...