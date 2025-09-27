Лавров вспомнил, что Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о легенде, согласно которой во время переговоров о создании Всемирной организации Иосиф Сталин предложил разместить ее штаб-квартиру в Сочи. Глава российского МИД отметил, что город по-прежнему готов принять такой статус.

«Существует такая легенда, что во время первых переговоров, на которых обсуждалась необходимость создания мировой организации, Сталин активно предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Этот город доказал свою способность принимать крупные международные мероприятия, а олимпийская инфраструктура сегодня готова к тому, чтобы разместить всех сотрудников секретариата. Если бы такое решение было принято, спортом в Сочи было бы удобно заниматься всем», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция с его выступлением доступна на официальном сайте МИД РФ. 

