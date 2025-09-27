«ВИА Суперстар!» 27 сентября: что произошло в 4 выпуске и кто покинул шоу

27 сентября зрители НТВ увидели новый выпуск музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Темой вечера стали «Старые песни о главном». Артистам предстояло исполнить ностальгические хиты, знакомые каждому, песни о любви и вечных ценностях. И жюри на этот раз оказалось особенно строгим. URA.RU подготовило подробный обзор выпуска.
Выступления участников в четвертом выпуске 27.09
«Восток» — «Завируха» (ВИА «Верасы»)
Первым на сцену вышел коллектив «Восток». Для выступления они выбрали композицию «Завируха» из репертуара ВИА «Верасы». По задумке, это должна была быть яркая, атмосферная песня о зимней вьюге, но номер получился неоднозначным.
В визитке солистку-крымчанку отправили на авиатренажер Су-27, где она «пролетела» над виртуальными Сочи и Красной поляной. Картинка выглядела эффектно, но к самой песне отношения почти не имела. Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что исполнение было сразу на трех языках. Но, по его мнению, такой прием не спас номер, который получился сонным и слишком ровным.
Жюри поставило группе «искрами», лишь Соседов зажег «огонь». Лера Кудрявцева едко заметила, что «Восток» наступил на те же «грабли», что и «Лесоповал» в прошлых выпусках. В итоге — всего 5 баллов.
«Аракс» — «Et si tu n»existais pas» (Джо Дассен)
Следом на сцене появился легендарный коллектив «Аракс». Солист Анатолий Алешин исполнил знаменитый хит Джо Дассена. Номер сопровождала визитка — певец с восьмилетним сыном посетил театр «Ленком», где когда-то участвовал в рок-опере «Юнона и Авось».
Но на сцене публика услышала скорее не романтическую французскую классику, а слабую версию. Даже оркестр, расставленный на сцене, оказался бутафорским — песня шла под фонограмму. Жюри разделилось: Ирина Понаровская и Стас Пьеха увидели магию и поставили «огонь». Лера Кудрявцева и Соседов, наоборот, отметили скуку и отсутствие идей — у них «искры». Итог — 6 баллов.
«Блестящие» — «Город влюбленных»
Популярная девичья группа выбрала для вечера песню «Город влюбленных». Визитка была посвящена солистке Надежде Ручке и ее непростой судьбе. Сценический номер, задуманный как романтическая композиция, получился разрозненным: каждая из участниц пела по-своему, что напоминало скорее «хор дворовых кошек», чем цельное исполнение.
Жюри снова оказалось не в восторге. Стас Пьеха отметил недостаток «тембральной глубины», Лера Кудрявцева — отсутствие магии, а Соседов почему-то сравнил номер с традициями советской эстрады. Лишь Ирина Понаровская похвалила отдельные сольные партии. Итог — 6 баллов.
RevoльveRS — «Валенки» (Лидия Русланова)
Необычный выбор сделали RevoльveRS — они спели народную классику «Валенки». Визитка Алексея Елистратова включала экскурсию на Новодевичьем кладбище, где он возложил цветы на могилу Лидии Руслановой и попросил ее благословения.
Аранжировка была смелой, местами сказочной, а сам Елистратов отплясывал по сцене с полной отдачей. Судьи снова разделились: Соседов и Понаровская поставили «огонь», Кудрявцева и Пьеха — «искры». Итог — 6 баллов.
«Поющие гитары» — «А снег идет»
Эта группа выбрала одну из самых узнаваемых советских композиций — «А снег идет». Визитка показывала солиста в родных местах, где он вспоминал о цензуре советских лет. На сцене прозвучало искреннее исполнение, хотя некоторые зрители отметили, что второй вокал испортил впечатление. Однако жюри впервые за вечер было единодушно — все поставили «огонь». Понаровская даже сравнила группу с брендом Chanel. Итог — 8 баллов.
«Динамит» — «Черный ворон»
Ярким моментом выпуска стало выступление группы «Динамит». Визитка была эмоциональной: Илья Зудин вспоминал об отце и прямо на сцене разрубил топором старое пианино.
Сама песня «Черный ворон» получилась атмосферной: вокал участников был слабоват, но пение в унисон и обработка голосов создали эффект мощного шаманского заклинания. Судьи единогласно поставили «огонь». Итог — 8 баллов.
«Бурановские бабушки» — «Черный кот»
Знаменитые «Бабушки» выбрали песню «Черный кот». В визитке они катались на сапах, летали в аэротрубе и демонстрировали активное долголетие. Но сам номер вызвал критику: слишком самодеятельно, неубедительно и без искры. Ни хор танцоров в костюмах котов, ни харизма бабушек не спасли песню. Соседов один поставил «огонь», остальные ограничились «искрами». Итог — 5 баллов.
«Лесоповал» — «Песня о далекой Родине»
Финалистами вечера стали «Лесоповал» с легендарной «Песней о далекой Родине». В визитке редакторы подчеркнули, что коллективу тяжело вырваться за рамки «шансонного» образа. Но исполнение оказалось трогательным и душевным. Жюри впервые единодушно сошлось во мнении: все четыре члена поставили «огонь». Итог — 8 баллов.
Итоги 4 выпуска
После восьми номеров оценки распределились так:
- 8 баллов — «Поющие гитары», «Динамит», «Лесоповал»
- 6 баллов — «Аракс», «Блестящие», RevoльveRS
- 5 баллов — «Восток», «Бурановские бабушки»
По сумме всех выпусков турнирная таблица выглядит так:
- «Динамит» — 31
- «Аракс» — 30
- «Поющие гитары» — 30
- «Блестящие» — 29
- «Восток» — 29
- «Лесоповал» — 28
- RevoльveRS — 28
- «Бурановские бабушки» — 27
«Бурановские бабушки» вновь оказались на последнем месте. Жюри не стало спасать коллектив, и только зрители в студии дали им шанс: 72% голосов «за» позволили бабушкам остаться. Таким образом, в 4 выпуске никто не покинул проект.
Общая атмосфера
Четвертый выпуск «ВИА Суперстар!» показал: даже самые узнаваемые песни не гарантируют успеха. Удача зависела от подачи, а судьи в этот раз были особенно придирчивы. «Поющие гитары», «Динамит» и «Лесоповал» доказали, что классика в руках мастеров способна звучать свежо. А вот «Восток» и «Блестящие» снова разочаровали зрителей.
Публика же продолжает активно влиять на исход: именно зрители оставили в шоу «Бурановских бабушек». Правда, многие считают, что шанс лучше было бы отдать более сильному коллективу.
Где и когда смотреть «ВИА Суперстар!»
Музыкальное шоу выходит на телеканале НТВ по субботам в прайм-тайм. Начало эфира — в 21:20 по московскому времени. Если выпуск пропущен, переживать не стоит: все серии доступны на официальном сайте НТВ и в онлайн-кинотеатре канала.
Что за шоу «ВИА Суперстар!», кто участвует и как проходит
«ВИА Суперстар!» — это музыкальный проект телеканала НТВ, созданный как спин-офф шоу «Суперстар! Возвращение». В новой версии акцент сделан на культовые вокально-инструментальные ансамбли и группы, чья слава пришлась на 70-е, 80-е, 90-е и начало 2000-х годов.
Главная идея шоу — дать вторую жизнь хитам прошлых десятилетий и показать их современное звучание. Каждому эфиру посвящается отдельная тема: «Старые песни о главном», «Любовь и разлука», «Хиты кино» и другие. Коллективы исполняют знакомые композиции в новых аранжировках, а зрители получают возможность вновь услышать любимые голоса.
Кто участвует в сезоне 2025
На сцену проекта выходят легендарные ансамбли и популярные группы:
- «Восток»
- «Аракс»
- «Блестящие»
- «Бурановские бабушки»
- «Динамит»
- «Лесоповал»
- «Сладкий сон»
- «Тутси»
- «Поющие гитары»
- RevoльveRS
Эти коллективы давно не были постоянными гостями больших эфиров, но по-прежнему остаются культовыми для целых поколений.
Как судят участников
Участники исполняют песни и получают оценки от жюри. В арсенале судей три варианта:
- «Огонь» — 2 балла,
- «Фейерверк» — 1 балл,
- «Пшик» — 0 баллов.
Баллы суммируются от выпуска к выпуску, формируя турнирную таблицу. Если коллектив оказывается на последнем месте дважды подряд, он выбывает из шоу. Но у жюри есть право единожды за сезон спасти группу. В случае спора решение передают зрителям в студии.
Жюри проекта
В сезоне 2025 года участников оценивают:
- Лера Кудрявцева — постоянный член жюри, телеведущая.
- Сергей Соседов — музыкальный критик, известный своей прямотой и резкими суждениями.
- Стас Пьеха — певец и композитор, который делает акцент на профессионализме и музыкальной подаче.
- Ирина Понаровская — заслуженная артистка России, в этом сезоне впервые занявшая кресло жюри.
Ранее в жюри была Наташа Королева, но теперь она выступает в роли ведущей.
Ведущие шоу
- Вадим Такменев — постоянный ведущий НТВ, который задает динамику эфиру.
- Наташа Королева — новая соведущая проекта, добавляющая артистичности и искренности общению с участниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.