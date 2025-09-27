27 сентября 2025

Студент без прав насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом. Фото

Пострадавший погиб на месте
Пострадавший погиб на месте Фото:

Студент колледжа на ВАЗ-2113 насмерть сбил 28-летнего мужчину. Смертельное ДТП произошло в поселке Косулино. Обстоятельства трагедии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Предварительно, 18-летний студент екатеринбургского колледжа, управлявший автомобилем ВАЗ-2113 и не имеющий права управления, совершил наезд на 38-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Установлено, что погибший переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток. Водитель пояснил инспекторам, что заметил мужчину в последний момент и не смог избежать столкновения.

На месте ДТП работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка.

Кадры с места ДТП
Кадры с места ДТП
Фото:

