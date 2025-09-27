Студент колледжа на ВАЗ-2113 насмерть сбил 28-летнего мужчину. Смертельное ДТП произошло в поселке Косулино. Обстоятельства трагедии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Предварительно, 18-летний студент екатеринбургского колледжа, управлявший автомобилем ВАЗ-2113 и не имеющий права управления, совершил наезд на 38-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Установлено, что погибший переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток. Водитель пояснил инспекторам, что заметил мужчину в последний момент и не смог избежать столкновения.
На месте ДТП работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка.
