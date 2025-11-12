Полицейским, крышевавшим в Невьянске добытчиков золота, грозит 12 лет тюрьмы

Дело о взятке будет передано в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух экс-полицейских, обвиняемых в получении взятки. По версии следствия, крупную сумму они получили за покровительство черных золотодобытчиков. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений МВД и СКР.

«По данным следствия, весной 2025 года обвиняемые, занимая должности начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России „Невьянский“ и старшего оперуполномоченного этого подразделения, получили взятку в крупном размере. Незаконное денежное вознаграждение было передано за оказание фигурантами общего покровительства взяткодателю при осуществлении им незаконной добычи драгоценного металла», — объяснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что фигурантам дела грозит суровое наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет. «Спецоперацию по задержанию и изобличению любителей легких денег проводили наши боевые соратники из регионального ФСБ и офицеры полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД», — подчеркнул он.

