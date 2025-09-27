В Госдуме напомнили новые правила взыскания долгов с россиян по ЖКХ

Коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторские агентства для взыскания с граждан долгов за услуги ЖКХ. Возврат задолженности возможен исключительно в судебном, цивилизованном порядке, без угроз и насилия. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Коммунальщикам полностью запрещено привлекать так называемые коллекторские агентства и любых иных третьих лиц для взыскания коммунальных долгов граждан. Долги граждан за ЖКУ сегодня могут быть взысканы только в судебном, цивилизованном порядке, без всяких угроз и насилия», — сказал Колунов ТАСС
По словам Колунова, первый закон, запрещающий передачу таких долгов, был принят еще в 2019 году. Однако управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации нашли лазейку, привлекая коллекторов в качестве «уполномоченных представителей». Для устранения этой практики в 2024 году был принят новый закон, который внес изменения в Жилищный кодекс. Теперь в кодексе прописан прямой запрет на любую передачу права взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам, а любая подобная сделка будет признаваться ничтожной.
С сентября 2024 года в России были ужесточены меры по взысканию долгов за коммунальные услуги: процесс стал быстрее благодаря изменениям в законодательстве и интеграции с порталом «Госуслуги». Теперь должникам оперативно направляются уведомления, а при неуплате возможно арест имущества и передача информации о долге в Национальное бюро кредитных историй, что может повлиять на кредитную историю граждан.
