В лесу Харьковской области остаются заблокированными около 20 украинских солдат

В Синельниковском лесу Харьковской области остаются заблокированы около двух десятков солдат ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что на данный момент их численность составляет около 20 человек.
Ранее подразделения 57-й и 127-й бригад ВСУ оказались в окружении в Синельниковском лесу после маневра российских войск, который отрезал им пути отхода. Тогда число военнослужащих составляло около взвода.
По данным российских силовых структур, командование ВСУ перестало предпринимать попытки деблокировать своих военнослужащих, оставив их в окружении. Также поступала информация о том, что украинские военнослужащие предпринимали попытки сдаться в плен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.