Mash: украинцы платят McDonalds за спасение от мобилизации

Тысячи граждан Украины начали платить сети ресторана быстрого питания McDonalds за трудоустройство, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию. Об этом сообщают telegram-каналы.
Стоимость такой «брони» может достигать 15 тысяч долларов (около 1,25 млн рублей) за одного человека, отметили в telegram-канале Mash. По данным источника, сеть ресторанов получает от властей те же преференции, что и государственные предприятия — сотрудники McDonald»s временно не подлежат призыву на военную службу.
По данным telegram-канала, на территории Украины работают более 100 ресторанов сети, где в настоящий момент трудоустроены около 7,5 тыс. человек. На фоне высокого спроса на трудоустройство в McDonald»s выручка компании в 2024 году увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим годом и составила 13 млрд гривен (примерно 26 млрд рублей).
