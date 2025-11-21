Шольц признался, что лоббировал строительство газопровода Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц признал, что в 2020 году предлагал США снять санкции против «Северного потока — 2» в обмен на строительство терминалов для американского СПГ. Заявление было сделано на заседании комиссии по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, который поддерживал строительство российского газопровода. Об этом пишут немецкие СМИ.

«Шольц подтвердил существование письма, направленного правительству США, и рассказал о телефонном разговоре с экс-министром ФРГ Мануэлой Швезиг. На заседании в Шверине бывший канцлер впервые открыто признал свои попытки повлиять на санкционную политику США в отношении „Северного потока — 2“, —написала газета Ostsee-Zeitung.

По сведениям издания, Шольц дал показания комиссии ландтага Мекленбург — Передняя Померания. Она занимается расследованием деятельности фонда, который финансировал проекты, связанные со строительством газопровода.

Продолжение после рекламы