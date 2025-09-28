Американский актер Стивен Сигал приехал на церемонию прощания с российским режиссером Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщают СМИ.
Видео с церемонии, опубликованное RT, показывают Сигала среди собравшихся, включая коллег по цеху и друзей семьи. Актер выразил соболезнования, отметив вклад Кеосаяна в российское кино.
У Армянской церкви в Москве, где проходит церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, уже собрались десятки человек, пришедших отдать ему последнюю дань уважения. Среди присутствующих на церемонии были Юрий Стоянов, Денис Пушилин, Николай Цискаридзе, а также Федор Добронравов вместе с сыном. Владимир Мединский также прибыл, чтобы проститься с Тиграном Кеосаяном. Филипп Киркоров выразил соболезнования, отметив, что кончина Тиграна Кеосаяна стала тяжелой утратой для всей страны.
В декабре 2024 года Тигран Кеосаян был доставлен в больницу. В январе 2025 года у него была зафиксирована клиническая смерть, после чего он впал в кому. На протяжении всего периода лечения его супруга, Маргарита Симоньян, неизменно находилась рядом с ним и в своих интервью подчеркивала, что восстановление здоровья Кеосаяна зависит не только от профессионализма врачей, но и от поддержки свыше. О его смерти стало известно 26 сентября.
