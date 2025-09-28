Симоньян прочитала стихотворение Кеосаяну на церемонии прощания

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила стихотворение своему мужу, режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, во время церемонии прощания в Москве. Об этом сообщают СМИ.
«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — сказала Симоньян. Ее слова передает РИА Новости. После эти слова она зачитала стихотворение, обращаясь к покойному.
Прощание с Тиграном Кеосаяном, скончавшимся 26 сентября в возрасте 59 лет после тяжелой болезни, началось в 15:00 в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На церемонию прибыли коллеги, друзья и известные личности, включая актера Стивена Сигала, который отметил вклад Кеосаяна в российское кино.
О смерти Кеосаяна Симоньян сообщила в пятницу, 26 сентября. Тигран Кеосаян, сын режиссера Эдмонда Кеосаяна, был известен своими работами в кино и на телевидении, а также яркой гражданской позицией. Его уход стал значимой потерей для российской культуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.