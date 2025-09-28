Риелтор поставила точку в попытках продать подмосковную дачу Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой который год пытается избавиться от подаренной бабушкой дачи на Истре. Никита Пресняков, живущий последние три года в США, похоже, уже отчаялся распрощаться с загородным домом, поэтому выставил недвижимость со скидкой в 5 млн рублей.
Сейчас Никита продает четырехэтажный коттедж площадью 760 кв м за 125 млн 410 тыс. рублей. А еще летом дом стоил 130 млн рублей. Но скидка до сих пор не помогла найти покупателей. В беседе с URA.RU риелтор Наталья Перескокова объяснила, почему это не поможет продать объект.
«Не нужен никому этот "шедевр". За 100 млн можно купить новый, стильный, современный коттедж. Тем более, сейчас в принципе не пользуются спросом дома большой площади. Цена не соответствует рынку, продать будет невозможно», — пояснила риелтор.
Перескокова в беседе с агентством объясняла, что особняк расположен на берегу Истринского водохранилища, но близость причала в данном случае нельзя расценивать как плюс. Тут необходимо узнать законность подобной застройки, так как могут быть проблемы для следующего собственника.
Примечательно, что в обновленном объявлении со сниженной ценой уже указывается, что участок — 50 соток, хотя раньше был 80. Вероятно, ранее площадь считалась с береговой линией.
Никита пытался многострадальный дом выставить и для аренды — за 700 тысяч рублей в месяц. Но и это не привлекло клиентов. К слову, проблемы с продажей недвижимости — дело семейное. Алла Пугачева и ее муж-иноагент также оставили попытки продать свой 6-этажный замок в деревне Грязь. Теперь «женщина, которая поет» надеется, что в будущем ее дети Лиза и Гарри сделают из здания музей любви.
