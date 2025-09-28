Президент США Дональд Трамп во вторник, 1 октября, примет участие во встрече с сотнями высокопоставленных военных чинов в Куантико (штат Вирджиния). Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на внутренний документ и источники в Пентагоне. По данным издания, решение о проведении масштабного закрытого совещания принял министр обороны США Пит Хегсет, который распорядился в экстренном порядке собрать ведущих генералов страны.
«Президент Дональд Трамп принял решение, что поедет на встречу ведущих генералов страны в Куантико в штате Вирджиния, которую распорядился провести министр обороны Пит Хегсет», — приводит издание комментарий источника из окружения главы государства. Причины и тема встречи официально не раскрываются. Источники Washington Post отмечают, что многих офицеров застало врасплох внезапное уведомление и отсутствие повестки.
Известно, что встреча пройдет при повышенных мерах безопасности. Присутствие президента, отмечает Washington Post, потребует дополнительной координации служб охраны и ужесточения протоколов доступа. Организаторы совещания ожидают прибытия сотен высших офицеров армии, флота, авиации и корпуса морской пехоты. Уточняется, что подобные мероприятия столь большого масштаба и с участием главы государства проводятся крайне редко.
По информации издания, многие приглашенные генералы не получили подробностей ни о повестке дня, ни о целях обсуждения. В Пентагоне воздерживаются от официальных комментариев относительно содержания предстоящей встречи и возможных решений, которые могут быть приняты по ее итогам. Washington Post подчеркивает, что для вооруженных сил США проведение столь масштабного закрытого совещания с участием президента является практически беспрецедентным событием в последние годы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.