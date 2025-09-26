26 сентября 2025

WP: шеф Пентагон Хегсет созвал генералов для обсуждения воинского духа

Пит Хегсет созовет в Пентагон военных для передачи новых стандартов
Пит Хегсет созовет в Пентагон военных для передачи новых стандартов

Высшие военные руководители США на следующей неделе соберутся в Вирджинии для обсуждения новых стандартов, связанных с преобразованием Министерства обороны в Министерство войны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия. Заседание, инициированное министром обороны Питом Хегсетом, станет ключевым этапом в процессе реорганизации военного ведомства.

«Пит Хегсет созывает на следующей неделе в Вирджинии заседание, в котором примут участие сотни генералов и адмиралов, чтобы рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в „Министерство войны“ и обрисовать новые стандарты для военнослужащих», — сообщает CNN со ссылкой на информаторов.

По информации телеканала, министр обороны США планирует представить новую концепцию развития вооруженных сил, уделив особое внимание вопросам дисциплины, морального духа и этики военной службы. В ходе встречи также будут обозначены конкретные требования к внешнему виду и физической подготовке военнослужащих, а участникам предложат обсудить пути повышения сплоченности и боеготовности армии. Источники подчеркивают, что эти изменения нацелены на укрепление внутренней структуры военного ведомства и подготовку его к новым вызовам.

Издание Washington Post, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщает, что глава военного ведомства США Пит Хегсет отдал распоряжение в срочном порядке собрать в штате Вирджиния несколько сотен высокопоставленных военных чиновников, не уточнив цель предстоящего совещания. Согласно информации газеты, ряд офицеров были поставлены в затруднительное положение из-за неожиданного вызова и отсутствия сведений о тематике встречи, напоминает «Царьград».

