WP: шеф Пентагон Хегсет созвал генералов для обсуждения воинского духа

Высшие военные руководители США на следующей неделе соберутся в Вирджинии для обсуждения новых стандартов, связанных с преобразованием Министерства обороны в Министерство войны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия. Заседание, инициированное министром обороны Питом Хегсетом, станет ключевым этапом в процессе реорганизации военного ведомства.
«Пит Хегсет созывает на следующей неделе в Вирджинии заседание, в котором примут участие сотни генералов и адмиралов, чтобы рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в „Министерство войны“ и обрисовать новые стандарты для военнослужащих», — сообщает CNN со ссылкой на информаторов.
По информации телеканала, министр обороны США планирует представить новую концепцию развития вооруженных сил, уделив особое внимание вопросам дисциплины, морального духа и этики военной службы. В ходе встречи также будут обозначены конкретные требования к внешнему виду и физической подготовке военнослужащих, а участникам предложат обсудить пути повышения сплоченности и боеготовности армии. Источники подчеркивают, что эти изменения нацелены на укрепление внутренней структуры военного ведомства и подготовку его к новым вызовам.
Издание Washington Post, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщает, что глава военного ведомства США Пит Хегсет отдал распоряжение в срочном порядке собрать в штате Вирджиния несколько сотен высокопоставленных военных чиновников, не уточнив цель предстоящего совещания. Согласно информации газеты, ряд офицеров были поставлены в затруднительное положение из-за неожиданного вызова и отсутствия сведений о тематике встречи, напоминает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!