28 сентября 2025

Житель ЯНАО погиб под колесами грузовика на дороге

В результате ДТП ямалец скончался
В результате ДТП ямалец скончался Фото:
новость из сюжета
Смертельные ДТП на Ямале

На трассе Новый Уренгой — Ямбург грузовик «Урал» наехал на 60-летнего мужчину. Тот передвигался по нерегулируемой части дороги. В результате ДТП ямалец погиб, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«На 9-ом километре автодороги местного значения Новый Уренгой — Ямбург грузовой автомобиль „Урал“ совершил наезд на пешехода на нерегулируемом участке автодороги. В результате ДТП погиб мужчина 1965 года рождения», — написано в telegram-канале ведомства.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 3192 ДТП. В них погибли 16 человек. Еще 226 получил травмы, включая 36 детей.

