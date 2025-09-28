Житель ЯНАО погиб под колесами грузовика на дороге

В результате ДТП ямалец скончался
новость из сюжетаСмертельные ДТП на Ямале
На трассе Новый Уренгой — Ямбург грузовик «Урал» наехал на 60-летнего мужчину. Тот передвигался по нерегулируемой части дороги. В результате ДТП ямалец погиб, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
«На 9-ом километре автодороги местного значения Новый Уренгой — Ямбург грузовой автомобиль „Урал“ совершил наезд на пешехода на нерегулируемом участке автодороги. В результате ДТП погиб мужчина 1965 года рождения», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 3192 ДТП. В них погибли 16 человек. Еще 226 получил травмы, включая 36 детей.
