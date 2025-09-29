Песков: сотни тысяч молдован лишили возможности проголосовать на выборах

Сотни тысяч граждан Молдовы, проживающих в России, были лишены возможности проголосовать в парламентских выборах из-за нехватки избирательных участков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, реакция российских властей на итоги выборов в Молдове будет сформирована после того, как свои оценки дадут сами молдавские политические силы.
«Из того, что мы видим и знаем, сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать из России, потому что для них было открыто только два участка. Оценки можно давать после того, как сами политические силы обозначат свои позиции по этим выборам», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Молдове 28 сентября состоялись парламентские выборы. По их итогам победу одержала партия «Действие и солидарность» (PAS), возглавляемая президентом Майей Санду. Эта политическая сила получила 50,15% голосов избирателей. Оппозиционные силы в Молдове отказываются признавать результаты прошедших выборов и намерены оспаривать их в установленном порядке, сообщил руководитель оппозиционного блока Илан Шор. По ее словам, прошедшее голосование нельзя считать полноценными выборами, так как процедура их проведения, по мнению оппозиции, была нарушена.
