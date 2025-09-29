Молдавская оппозиция обжалует итоги выборов

В Молдове собрались оспорить итоги выборов
Оппозиция Молдовы не признает итогов выборов и намерена их обжаловать. Об этом заявил лидер оппозиционного блока Илан Шор.

«Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно», — заявил Илан Шор эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что оппозиционные силы не признают итоги выборов, поскольку, по их мнению, сама процедура была нарушена. Лидер блока «Победа» добавил: целый ряд партий был снят с выборов еще до дня голосования, что, по данным оппозиции, повлияло на результат.

Парламентские выборы в Молдове прошли 28 сентября. На них победила партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS), которая набрала 50,15% голосов и сохранила парламентское большинство. Накануне голосования Центральная избирательная комиссия страны исключила из списка участников партию «Сердце Молдовы» за якобы нарушение гендерной квоты. В день голосования была снята с дистанции и партия «Великая Молдова». Ее обвинили в якобы незаконном финансировании и подкупе избирателей.

