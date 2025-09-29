В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего водителям самосвала, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего водителя грузового автомобиля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел 11 июля. Обвиняемый привел автомобиль в движение с поднятой платформы, чем нарушил правила эксплуатации транспортного средства. Машина наехала на 50-летнего рабочего, который в этот момент очищал кузов от строительного мусора. От полученных травм мужчина скончался на месте.
