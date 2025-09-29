Сохранит молодость и поможет пищеварению: как приготовить тыкву и получить максимум пользы

Диетолог Никитина: тыква защищает организм от старения
Осенью тыква - один из главных овощей сезона
Осенью многие ломают голову, куда деть урожай, и тыква — одна из тому виновников. Между тем, польза тыквы, ее витамины, антиоксиданты и минералы незаменимы для здоровья, красоты и пищеварения. Как правильно готовить тыкву, кому ее нельзя употреблять, топ-10 рецептов с тыквой для супов, гарниров, запеканок и десертов — в материале URA.RU.

Польза тыквы: витамины и антиоксиданты

«Сейчас самое время ярко оранжевой тыквы с разнообразными оттенками», — говорит диетолог, антиэйдж терапевт Лариса Никитина. Яркий цвет тыквы обусловлен высоким содержанием бета-каротина, известного антиоксиданта. Он помогает сохранять молодость и здоровье, борется с последствиями окисления. «Это растительная форма витамина А, с которой сложно переборщить», — подчеркивает специалист.

В 100 граммах тыквы примерно 7 граммов пищевых волокон — больше, чем в грибах. «Тыква отлично нормализует пищеварение и улучшает перистальтику кишечника», — объясняет Никитина.

Помимо бета-каротина, тыква содержит витамины группы B, ниацин, витамин C, а также минералы: кальций, кремний, железо, никель, кобальт, хром, медь. «Медь особенно важна осенью, когда мало солнца. Если ее не хватает, даже при приеме коллагена половина процедур может быть бесполезной. Медь помогает коллагену усваиваться и поддерживает кожу, волосы и красоту», — говорит диетолог.

Семена тыквы — источник цинка, который нужен для иммунитета, здоровья кожи и работы сердечно-сосудистой системы. «У мужчин цинк участвует в гормонах и поддерживает функцию предстательной железы. У женщин помогает коже», — уточняет Никитина.

Мякоть и семена содержат витамин Е, известный как витамин жизни. Он поддерживает фертильность и молодость. Из семян делают тыквенное масло, богатое стеариновой, пальмитиновой, линолевой и олеиновой кислотами, с антиоксидантным и противомикробным эффектом. «Особенно полезно женщинам в период менопаузы», — подчеркивает диетолог.

Она советует следующие рецепты с тыквой.

  • Крем-суп из тыквы: без сливок, с 10% жирности или с молоком, с добавлением сливочного масла. Варианты: овощной, с пряностями, с креветками.
  • Запеченная тыква: гарнир к мясу, курице, рыбе, можно обмазать сметаной.
  • Пюре и жареные кусочки: простые, полезные и вкусные.
  • Каши и запеканки: пшенная каша, десерты с творогом, запеченная с корицей.
  • Салаты с тыквой: с яйцами, чесноком, грибами, овощами, морепродуктами.

«Тыква универсальна. Она подходит для супов, гарниров, десертов, салатов. Главное — выбирать качественный продукт и проверенных производителей», — советует Никитина.

Она укрепляет иммунитет и зрение, улучшает работу пищеварительной системы и сердца, помогает выводить токсины и снижает риск хронических заболеваний
Она укрепляет иммунитет и зрение, улучшает работу пищеварительной системы и сердца, помогает выводить токсины и снижает риск хронических заболеваний
Кому нельзя тыкву

Тыква может накапливать нитраты, поэтому лучше покупать у проверенных производителей. Людям с гастритом с пониженной кислотностью или повышенным уровнем глюкозы следует учитывать высокий гликемический индекс и сахар, говорит диетолог. Тыквенный сок также калориен, поэтому требует осторожности при строгой диете.

Топ-10 рецептов из тыквы 

Рецепт тыквенного крем-супа

Классический крем-суп из тыквы — ароматный, нежный и полезный осенний хит. Это блюдо идеально для холодных дней, богато витаминами и легко готовится.

Приготовление:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками, а лук и морковь измельчите. Разогрейте масло в кастрюле, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и тыкву, потушите пять-семь минут. Залейте овощи водой или бульоном, чтобы покрыло, варите на среднем огне 20 минут до мягкости. Измельчите суп блендером до кремовой текстуры, влейте сливки, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха, прогрейте еще две-чувства минуты. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

Суп из тыквы — полезное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для людей, следящих за своим весом
Суп из тыквы — полезное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для людей, следящих за своим весом
Рецепт тыквенной запеканки

Тыквенная запеканка с творогом — сытное и полезное блюдо, идеальна для семейного ужина. Нежная текстура с хрустящей корочкой делает ее хитом осени.

Приготовление:

Тыкву натрите на терке, смешайте с творогом, яйцами, сахаром, ванильным сахаром и солью, а затем добавьте манку и сметану для связки. Перемешайте массу до однородности, дайте постоять 15 минут, чтобы манка набухла. Выложите в смазанную форму, разровняйте и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Остудите слегка перед подачей.

На вкус запеканка нежная, сочная и в меру сладкая
На вкус запеканка нежная, сочная и в меру сладкая
Рецепт тыквенных оладий

Тыквенные оладьи — популярный завтрак или десерт, пышные и золотистые, с легкой сладостью. Они нравятся детям и взрослым, готовятся быстро из простых продуктов.

Приготовление:

Тыкву натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость, а затем смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку с разрыхлителем, влейте молоко и замесите тесто консистенции сметаны. Разогрейте масло на сковороде, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи, и жарьте с обеих сторон до румяной корочки по две-три минуты. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с медом или сметаной.

Тыквенные оладьи понравятся даже тем, кто тыкву не особо любит
Тыквенные оладьи понравятся даже тем, кто тыкву не особо любит
Рецепт запеченной тыквы

Запеченная тыква с медом и орехами — простое, но изысканное блюдо, полезное и ароматное. Идеально как гарнир или самостоятельное угощение.

Приготовление:

Тыкву очистите и нарежьте кубиками или дольками, выложите на противень, сбрызните маслом, посолите и поперчите. Полейте медом, посыпьте корицей и измельченными орехами, а затем перемешайте. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут, периодически перемешивая, до мягкости и карамелизации. Подавайте теплой.

Запеченная тыква приятна сама по себе, как гарнир, например, к мясу, или отлично дополняет другие блюда
Запеченная тыква приятна сама по себе, как гарнир, например, к мясу, или отлично дополняет другие блюда
Рецепт тыквенного пирога

Американский тыквенный пирог — классика десертов, ароматный с пряностями. Это популярный рецепт на Хэллоуин и осенние праздники.

Приготовление:

Для теста смешайте муку, сахар, соль и холодное масло, рубите до крошки, добавьте ледяную воду и замесите, а затем раскатайте и выложите в форму, формируя бортики. Для начинки взбейте тыквенное пюре со сгущенкой, яйцами и специями до гладкости. Вылейте начинку на тесто, запекайте в духовке при 180 градусов 40-45 минут, пока края не зарумянятся. Остудите полностью перед подачей.

Пирог получается очень вкусным, нежным и ароматным
Пирог получается очень вкусным, нежным и ароматным
Рецепт тыквенной каши

Тыквенная каша на молоке — традиционный русский рецепт, полезный и сытный завтрак. Сладкая и кремовая, она нравится всей семье.

Приготовление:

Тыкву нарежьте кубиками, залейте молоком в кастрюле, добавьте промытое пшено, сахар и соль, а затем варите на слабом огне 20-25 минут, помешивая, до готовности крупы. Добавьте изюм за 5 минут до конца, если используете, и масло для кремовости. Дайте постоять под крышкой 10 минут перед подачей.

Тыквенная каша на молоке многими воспринимается также как десерт, уж очень вкусная
Тыквенная каша на молоке многими воспринимается также как десерт, уж очень вкусная
Рецепт салата с тыквой

Салат с запеченной тыквой и фетой — свежий и яркий, популярный в здоровом питании. Сочетание сладости тыквы и солености сыра делает его хитом.

Приготовление:

Тыкву нарежьте кубиками, сбрызните маслом, посолите и запеките при 200 градусов 20 минут до мягкости. Остудите, а затем смешайте с порванными листьями салата, раскрошенной фетой и измельченными орехами. Полейте уксусом и оставшимся маслом, поперчите и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Несмотря на то, что блюдо диетическое, оно получается довольно сытным
Несмотря на то, что блюдо диетическое, оно получается довольно сытным
Рецепт тыквенного смузи

Тыквенный смузи — освежающий напиток, популярный в фитнес-меню. Полезный, витаминный и быстрый в приготовлении.

Приготовление:

Тыквенное пюре подготовьте заранее, сварив и измельчив тыкву. Положите в блендер пюре, нарезанный банан, йогурт, мед и корицу, а затем взбейте до гладкости. Добавьте лед для прохлады и взбейте еще раз. Разлейте по стаканам и подавайте холодным.

Смузи из тыквы — вкусный, сочный и постный напиток
Смузи из тыквы — вкусный, сочный и постный напиток
Рецепт тыквенного ризотто

Ризотто с тыквой — итальянский рецепт, кремовый и ароматный. Популярное блюдо для ужина, с насыщенным вкусом.

Приготовление:

Тыкву нарежьте кубиками, обжарьте с измельченным луком на масле до мягкости, а затем добавьте рис и жарьте 2 минуты. Влейте вино, выпарите, затем постепенно добавляйте горячий бульон по половнику, помешивая, пока рис не станет кремовым (около 18 минут). Добавьте тертый пармезан, соль и перец, перемешайте и дайте постоять 2 минуты. Подавайте горячим.

Получите в итоге очень кремовое, ароматное и нежное блюдо
Получите в итоге очень кремовое, ароматное и нежное блюдо
Рецепт тыквенных капкейков

Тыквенные капкейки — десертный хит, влажные и пряные. Популярны на праздниках, с кремом или без.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте тыквенное пюре и масло, а затем перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем, специями и солью, всыпьте в жидкую смесь и замесите тесто. Разложите по формочкам для капкейков, заполняя на 2/3, и выпекайте при 180 градусов 20-25 минут до сухой зубочистки. Остудите и украсьте кремом по желанию.

Капкейки получаются очень вкусными, с влажной текстурой, мелкопористыми и нежными
Капкейки получаются очень вкусными, с влажной текстурой, мелкопористыми и нежными
Как хранить тыкву

Осень — время изобилия тыквы, но важно знать, как сохранить овощ свежим и полезным.

  • Выбирайте правильные плоды. Тыква должна быть целой, с твердой кожурой и сухой плодоножкой. Избегайте мягких пятен и трещин — они ускоряют порчу.
  • Оптимальные условия хранения. Храните тыкву в сухом, прохладном и темном месте с температурой 5–10 градусов. Идеально — погреб, кладовка или холодильник для небольших экземпляров.
  • Сроки хранения. Целая тыква может храниться от двух до шести месяцев в зависимости от сорта. Мякоть и нарезанные куски — в холодильнике не более пять-семь дней, а в морозильнике — до шести месяцев.
  • Нарезанная тыква. Если овощ разрезан, оберните его пленкой или положите в герметичный контейнер. Это поможет сохранить витамины и вкус.
  • Заморозка тыквы. Перед заморозкой нарежьте тыкву кубиками, бланшируйте два-три минуты и остудите. Так сохраняются витамины, вкус и структура.
  • Как продлить срок хранения. Не мойте тыкву перед длительным хранением, чтобы не ускорять гниение. Для нарезанных кусочков лучше добавить немного лимонного сока — он замедлит окисление.

