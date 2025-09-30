В Швеции осадили минобороны Украины

Вопрос отправки истребителей на Украину все еще находится на стадии рассмотрения и окончательное согласие на отправку самолетов пока не дано. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Швеции Йохан Йельмстранд.
«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. Швеция только рассматривает возможность поставок, согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву пока нет», — приводит слова Йельмстранда издание Expressen.
Заявление шведского министерства стало реакцией на слова первого заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Ранее он анонсировал, что Киев ожидает получить не только американские самолеты F-16, но также французские Mirage и шведские Gripen.
Ранее Украина выражала обеспокоенность возможным изменением позиции США по военной поддержке и отмечала критическую зависимость от поставок западных систем вооружений, включая ПВО Patriot и современные истребители. Киев также обсуждал с Вашингтоном крупные сделки на поставку оружия и передачу технологий, а в НАТО призывали США не приостанавливать помощь. На этом фоне вопрос о поставках истребителей Gripen из Швеции остается открытым.
