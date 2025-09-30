Пугачева сохранила контроль над своим главным активом в России

Пугачева сохранила права на свои песни
Пугачева считается автором более 40 песен и композитором более 146
Пугачева считается автором более 40 песен и композитором более 146

Алла Пугачева сохранила авторские права на более чем 160 музыкальных произведений в России, согласно данным реестра произведений российских правообладателей. Пугачева остается автором и композитором значительного числа песен, несмотря на недавние обсуждения ее деятельности в публичном пространстве.

«Артистка выступила автором текстов более чем 40 песен и композитором 146 композиций», — говорится в сообщении РИА Новости, знакомым с данными реестра. Таким образом, она сохраняет возможность получать выплаты за публичное исполнение ее работ другими исполнителями.

Права на произведения закреплены официально и позволяют певице контролировать использование своего репертуара на территории России. Эти данные стали актуальными на фоне недавних обращений к государственным органам с просьбой проверить деятельность Пугачевой. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил письмо генеральному прокурору Александру Гуцану с просьбой оценить возможную политическую деятельность певицы в интересах иностранных источников. Об этом сообщал RT.

