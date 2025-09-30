Названа причина, почему мужчина зарезал свою начальницу в Москве

В Москве убили замруководителя одного из филиалов банка. Предварительно, мотивом стала личная неприязнь между сотрудником учреждения и его начальницей. Об этом сообщили в прокуратуре города.
«Тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи обнаружено в помещении банка на ул. Автозаводская. По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшей причинил ножом ее коллега на почве личных неприязненных отношений», — передает telegram-канал прокуратуры.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании мужчины, причастного к нанесению смертельного ранения замруководителя банка. Впоследствии в Главном следственном управлении Следкома по Москве уточнили, что сотрудник банковского отделения, расположенного на улице Автозаводская, напал с ножом на свою руководительницу. Женщина скончалась на месте происшествия, подозреваемый был задержан, передает RT. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
