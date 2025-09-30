Лавров указал на фатальные ошибки в украинском списке детей

Большинство из 339 детей, список с которыми передала украинская сторона во время переговоров в Стамбуле, были либо совершеннолетними, либо не находились на территории Российской Федерации. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на XXII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«После долгих уговоров настойчивых (со стороны делегации РФ — прим. URA.RU) украинцы передали список из 339 детей. Из них большая часть оказалась не детьми, а взрослыми и никаким образом не относящихся к нахождению на территории Российской Федерации, большая часть оказалась не в России, а в Европе», — рассказал Лавров в эфире заседания.
Ранее в МИД РФ сообщали, что заявления о массовом насильственном перемещении украинских детей в Россию не соответствуют действительности, а значительная часть предоставленных Киевом списков не подтверждается. В июне 2025 года украинская сторона уже передавала перечень из 339 несовершеннолетних, однако, по данным российской стороны, многие из них были совершеннолетними или находились вне России.
