Мединский усмотрел политический пиар в вопросе украинских детей

Среди граждан Украины есть как те, кто воспринимает вопрос возвращения детей крайне серьезно, так и те, кто использует эту тему в политических целях. Об этом сообщил помощник президента России и руководитель российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.
«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — подчеркнул Мединский в беседе с РИА Новости. Он отметил, что для семей, затронутых проблемой разлучения с детьми, возвращение несовершеннолетних остается приоритетом.
Во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации затронули тему детей, которых украинская сторона считает вывезенными с территории страны в 2022 году. Украинская сторона предоставила российской перечень из 339 детей, которые якобы были вывезены с территории Украины против их воли.
По итогам третьего раунда переговоров помощник президента России Владимир Мединский отметил, что значительная часть детей, упомянутых в украинском перечне, никогда не находилась на территории РФ. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 50 человек из этого списка являются совершеннолетними. Политик также подчеркнул, что некоторые дети уже были возвращены на Украину, и эта работа продолжается.
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