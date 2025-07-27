Мединский усмотрел политический пиар в вопросе украинских детей

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Мединский заявил, что не все украинцы серьезно относятся к теме возвращения детей
Мединский заявил, что не все украинцы серьезно относятся к теме возвращения детей Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Среди граждан Украины есть как те, кто воспринимает вопрос возвращения детей крайне серьезно, так и те, кто использует эту тему в политических целях. Об этом сообщил помощник президента России и руководитель российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — подчеркнул Мединский в беседе с РИА Новости. Он отметил, что для семей, затронутых проблемой разлучения с детьми, возвращение несовершеннолетних остается приоритетом.

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации затронули тему детей, которых украинская сторона считает вывезенными с территории страны в 2022 году. Украинская сторона предоставила российской перечень из 339 детей, которые якобы были вывезены с территории Украины против их воли.

По итогам третьего раунда переговоров помощник президента России Владимир Мединский отметил, что значительная часть детей, упомянутых в украинском перечне, никогда не находилась на территории РФ. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 50 человек из этого списка являются совершеннолетними. Политик также подчеркнул, что некоторые дети уже были возвращены на Украину, и эта работа продолжается.

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Среди граждан Украины есть как те, кто воспринимает вопрос возвращения детей крайне серьезно, так и те, кто использует эту тему в политических целях. Об этом сообщил помощник президента России и руководитель российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский. «Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — подчеркнул Мединский в беседе с РИА Новости. Он отметил, что для семей, затронутых проблемой разлучения с детьми, возвращение несовершеннолетних остается приоритетом. Во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации затронули тему детей, которых украинская сторона считает вывезенными с территории страны в 2022 году. Украинская сторона предоставила российской перечень из 339 детей, которые якобы были вывезены с территории Украины против их воли. По итогам третьего раунда переговоров помощник президента России Владимир Мединский отметил, что значительная часть детей, упомянутых в украинском перечне, никогда не находилась на территории РФ. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 50 человек из этого списка являются совершеннолетними. Политик также подчеркнул, что некоторые дети уже были возвращены на Украину, и эта работа продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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