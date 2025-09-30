Роскошный дом на Рублевке отсудила бывшая жена миллиардера Товстика

Бывшая супруга предпринимателя Романа Товстика — Елена — епосле развода сохранила за собой право собственности на элитный особняк площадью 820 квадратных метров на Рублевке. По информации адвоката миллиардера, его клиентка также намерена претендовать на дополнительную недвижимость. Об этом сообщили журналисты.
«Бывшая супруга предпринимателя сохранит за собой роскошный двухэтажный коттедж в элитном поселке Борки, расположенном в Подмосковье, всего в 17 километрах от МКАД», — передает Life.ru. Особняк занимает участок площадью более 21 сотки и отличается современным архитектурным решением. В доме есть три спальни, отдельная комната для детей, просторная студия на первом этаже и собственный бассейн. Помимо этого, сам поселок отличается развитой инфраструктурой и наличием частной школы.
В то же время бизнесмен владеет лишь скромной двухкомнатной квартирой площадью 46 квадратных метров в районе Свиблово. Рыночная стоимость данной недвижимости оценивается примерно в девять миллионов рублей.
Елена и Роман Товстик официально развелись в сентябре. Несмотря на достигнутые договоренности относительно дальнейшего проживания детей, бывшие супруги продолжают оспаривать положения брачного договора. Их брак 16 лет. В качестве основной причины разводов источники называют романтические отношения между Полиной Дибровой и Романом Товстиком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.