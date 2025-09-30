Трамп назвал войну в Газе самой большой, которую он смог решить

Президент США Дональд Трамп назвал войну в секторе Газа самой большой, которую он смог решить. Об этом он заявил, выступая перед высшим офицерским составом вооруженных сил США.
«Я урегулировал семь войн. Вчера мы, возможно, урегулировали самую большую из них», — сказал Трамп, передает Fox News. Трамп также подчеркнул историческую значимость попытки урегулирования: «Мирное урегулирование на Ближнем Востоке не происходило уже 3000 лет».
Ранее Дональд Трамп представил план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. План включает 20 пунктов, направленных на прекращение войны между Израилем и сектором Газа. В первых пунктах документа говорится о необходимости создать в Газе «дерадикализированную зону, свободную от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей». Также отмечается, что Газа будет перестроена «на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались».
Кремль выразил поддержку усилиям президента США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что российское руководство желает реализации предложенного плана. При этом Песков уточнил, что Россия не принимает непосредственного участия в его реализации.
