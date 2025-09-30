Трамп признался, что США отправили к побережью России атомные подводки

США отправляли атомные подлодки к российскому побережью. В этом признался американский лидер Дональд Трамп в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
«США оправляли к побережью России одну-две атомные подводные лодки», — заявил Трамп в своем обращении. Его слова передает телеканал Fox News. Далее он добавил, что американский флот якобы обладает значительным технологическим преимуществом над вооруженными силами России и Китая.
Во время обращения к генералам он также высказался по поводу украинского конфликта. Президент страны отметил, что те военные, кто не согласен с его внешней политикой, могут потерять свои звания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.