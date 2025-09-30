За установку кондиционера можно оказаться в суде

Эксперт Старченко: для законного монтажа наружного блока требуется разрешение
Кондиционер не должен нарушать архитектурный облик здания и мешать соседям, указано в материале
Кондиционер не должен нарушать архитектурный облик здания и мешать соседям, указано в материале

Для того чтобы установить кондиционер на фасаде дома, нужно получить разрешение других собственников, иначе можно оказаться в суде. Об этом заявила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Старченко.

«Для законного монтажа наружного блока на фасаде формально требуется решение общего собрания собственников, причем эту идею должны поддержать как минимум 2/3 от всех, имеющих право голоса», — заявила Старченко. Ее слова приводит aif.ru. Если требование не будет соблюдено, то на собственника кондиционера могут подать в суд либо управляющая компания, либо соседи.

Также в материале указано, что перед установкой кондиционера следует запросить в управляющей компании перечень технических условий для того, чтобы найти разрешенное место установки. Кондиционер не должен нарушать архитектурный облик, безопасность и интересы соседей.

Ранее поступала информация о штрафах за шумные кондиционеры. Отмечается, что за нарушение уровня шума физические лица должны заплатить от 500 до 1000 рублей, должностные и ИП — от 1000 до 2000 рублей. Юридические лица, в свою очередь, должны будут заплатить сумму от 10 000 рублей до 20 000 рублей.

