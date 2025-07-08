Россиян предупредили о штрафах за шумный кондиционер

Юрист Русяев: за шумные кондиционеры россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей
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Основанием для проверки могут стать жалобы соседей
Основанием для проверки могут стать жалобы соседей Фото:

За использование кондиционеров, уровень шума которых превышает установленные санитарные нормы, можно получить штраф. Об этом россиянам напомнил юрист Илья Русяев.

«Если внешний блок кондиционера <...> направлен так, что поток воздуха и шум попадают прямо в чужую квартиру, — возможны основания для составления акта, проведения замеров и последующего штрафа», — рассказал Русяев News.ru. Согласно действующим санитарным правилам, в жилых помещениях уровень шума в ночное время (с 23:00 до 7:00) не должен превышать 45 децибел, а днем — 55 децибел. Эти нормы распространяются и на работу наружных блоков кондиционеров.

За превышение допустимого уровня шума предусмотрены следующие штрафы:

  • для физических лиц — от 500 до 1 000 рублей;
  • для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 1 000 до 2 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток;
  • для юридических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей либо приостановка деятельности на тот же срок.

Юрист отмечает, что наиболее частая причина штрафов — превышение уровня шума, зафиксированное при замерах. Основанием для проверки могут стать жалобы соседей, особенно если внешний блок кондиционера установлен слишком близко к окнам других квартир, без виброразвязки или направлен так, что поток воздуха и шум попадают в чужое жилье.

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За использование кондиционеров, уровень шума которых превышает установленные санитарные нормы, можно получить штраф. Об этом россиянам напомнил юрист Илья Русяев. «Если внешний блок кондиционера <...> направлен так, что поток воздуха и шум попадают прямо в чужую квартиру, — возможны основания для составления акта, проведения замеров и последующего штрафа», — рассказал Русяев News.ru. Согласно действующим санитарным правилам, в жилых помещениях уровень шума в ночное время (с 23:00 до 7:00) не должен превышать 45 децибел, а днем — 55 децибел. Эти нормы распространяются и на работу наружных блоков кондиционеров. За превышение допустимого уровня шума предусмотрены следующие штрафы: Юрист отмечает, что наиболее частая причина штрафов — превышение уровня шума, зафиксированное при замерах. Основанием для проверки могут стать жалобы соседей, особенно если внешний блок кондиционера установлен слишком близко к окнам других квартир, без виброразвязки или направлен так, что поток воздуха и шум попадают в чужое жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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