Стубб: подход Трампа по урегулированию на Украине изменился

Президент Финляндии Александр Стубб заявил об изменении подхода президента США Дональда Трампа к украинскому урегулированию. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico, ссылаясь на интервью с финским лидером. По словам Стубба, Трамп, ранее предпочитавший мягкую линию, теперь склоняется к более жестким мерам в отношении России.
«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, (Трамп — прим. URA.RU) перешел к кнуту <...>Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — приводит издание слова Стубба. Президент Финляндии подчеркнул, что эта перемена в позиции США может сказаться на динамике конфликта и перспективах переговоров по Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал состояние двусторонних отношений с Соединенными Штатами на фоне ужесточения риторики со стороны Дональда Трампа в отношении Москвы. По словам руководителя российского МИД, недавние заявления президента США не свидетельствуют о корректировке внешнеполитического курса Вашингтона, напоминает RT. Лавров также выразил ожидание проведения третьего раунда российско-американских переговоров, запланированных на предстоящую осень.
