Федеральное правительство США приостановило работу

Федеральное правительство США с 1 октября частично приостановило работу из-за отсутствия согласованного бюджета между республиканцами и демократами. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн.
«Демократы решили приостановить работу правительства сегодня вечером, но мы можем возобновить ее завтра. Для этого нужно лишь то, чтобы несколько демократов вместе с республиканцами поддержали чистый двухпартийный законопроект о финансировании», — заявил Тьюн. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что демократы отвергли предложение республиканцев, направленное на предотвращение шатдауна (закрытие или приостановка деятельности ряда государственных учреждений в Конгрессе США — прим.).
Во вторник Сенат отклонил оба представленных партиями бюджета. С полуночи по местному времени (07:00 мск среды) федеральные ведомства приступили к реализации регламентированных мер по временной остановке финансирования. Административно-бюджетное управление Белого дома распространило предписание для государственных структур подготовиться к переходу на работу в условиях шатдауна. Чиновникам поручено явиться на службу утром 1 октября для организации необходимых процедур.
Президент США Дональд Трамп ранее допускал возможность приостановки работы правительства, если Конгресс не примет новый бюджет до начала финансового года 1 октября. Проблема заключается в том, что законодатели не могут договориться о параметрах расходов, включая статьи по здравоохранению и социальным программам. В марте текущего года Трамп подписал временный закон о финансировании до 30 сентября, что позволило избежать предыдущего шатдауна.
По законодательству США, в случае приостановки бюджета продолжают работать только службы, отвечающие за национальную безопасность и защиту жизней граждан. Остальные ведомства переводят сотрудников в режим вынужденных отпусков без содержания до урегулирования бюджетного вопроса. С 1977 года федеральное правительство США сталкивалось с шатдауном более 20 раз, самый длительный из которых продолжался 35 дней в конце 2018 — начале 2019 года.
