Стало известно, что сделает Трамп после начала шатдауна в США

Трамп подпишет ряд указов в 23:30 мск на фоне приостановки работы правительства
Какие именно Трамп подпишет указы, пока неизвестно
Какие именно Трамп подпишет указы, пока неизвестно

Президент США Дональд Трамп собирается подписать ряд указов в Овальном кабинете в 23:30 мск 1 октября после начала шатдауна (частичной приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия согласованного бюджета — прим.). Это следует из его расписания.

«В 16.30 (23.30 мск — ред.) президент подпишет указы в Овальном кабинете», — говорится в расписании. Его приводит издание Roll Call.

С 1 октября федеральное правительство США частично приостановило работу из-за несогласованного бюджета. Как заявил ранее лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, причиной шатдауна стало разногласие между республиканцами и демократами по вопросу финансирования госучреждений. По его словам, демократы отказались поддержать предложенный республиканцами двухпартийный законопроект о финансировании.

В период шатдауна в США продолжают работу только службы, отвечающие за национальную безопасность и защиту жизни граждан. Сотрудники других ведомств отправляются в вынужденные отпуска до принятия бюджета. С 1977 года федеральное правительство страны сталкивалось с шатдауном более 20 раз; самый продолжительный из них длился 35 дней в 2018–2019 годах.

