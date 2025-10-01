В Ярославле загорелась территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По словам главы региона Михаила Евраева, данная ситуация никак не связана с ударами украинских беспилотников.
«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале губернатора Ярославской области.
По его словам, прошедшей ночью регион не был подвержен ударам со стороны дронов ВСУ. Причина возгорания на НПЗ носит техногенный характер. По словам Евраева, городские спецслужбы уже находятся на месте ЧП и устраняют последствия пожара.
