К Ксении Собчак подали три иска о взыскании платы за жилье и коммуналку

В отношении журналистки Ксении Собчак поданы три судебных иска о взыскании платы за жилье и коммунальные услуги. Информацию об этом подтвердили в мировом судебном участке №205 Москвы, куда поступили соответствующие заявления.
«В суд поступили три иска Фонда многоквартирных домов Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Собчак К. А.», — сообщили в судебном участке ТАСС. Более подробная информация не разглашается. Даты рассмотрения исков пока не назначены.
В июле стало известно, что ресторан SHE, принадлежащий Собчак, имеет задолженность перед ФНС, сумма которой составляет 5,6 миллиона рублей. По состоянию на май сумма долга ООО «ФИШ», управляющего брендом SHE, достигла 5,6 миллиона рублей. В апреле налоговая задолженность предприятия составляла 1,3 миллиона рублей.
