Названа причина пожара на ПВЗ в Ярославле

Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава региона подчеркнул, что пожар на НПЗ носит исключительно техногенный характер
Глава региона подчеркнул, что пожар на НПЗ носит исключительно техногенный характер Фото:

Причиной пожара на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле стало возгорание оборудования на территории завода. Об этом сообщил источник.

«Произошло возгорание оборудования, оно не повлияло на работу предприятия», — рассказал источник РИА Новости. Глава региона подчеркнул, что пожар на НПЗ носит исключительно техногенный характер.

В Ярославле 1 октября произошло возгорание на территории НПЗ. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что инцидент не имеет отношения к атакам украинских беспилотников. Открытое горение было полностью потушено в 09:06 на площади, составляющей 200 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены 98 сотрудников МЧС и задействованы 32 единицы специальной техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной пожара на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле стало возгорание оборудования на территории завода. Об этом сообщил источник. «Произошло возгорание оборудования, оно не повлияло на работу предприятия», — рассказал источник РИА Новости. Глава региона подчеркнул, что пожар на НПЗ носит исключительно техногенный характер. В Ярославле 1 октября произошло возгорание на территории НПЗ. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что инцидент не имеет отношения к атакам украинских беспилотников. Открытое горение было полностью потушено в 09:06 на площади, составляющей 200 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены 98 сотрудников МЧС и задействованы 32 единицы специальной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...