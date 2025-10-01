Названа причина пожара на ПВЗ в Ярославле

Причиной пожара на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле стало возгорание оборудования на территории завода. Об этом сообщил источник.
«Произошло возгорание оборудования, оно не повлияло на работу предприятия», — рассказал источник РИА Новости. Глава региона подчеркнул, что пожар на НПЗ носит исключительно техногенный характер.
В Ярославле 1 октября произошло возгорание на территории НПЗ. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что инцидент не имеет отношения к атакам украинских беспилотников. Открытое горение было полностью потушено в 09:06 на площади, составляющей 200 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены 98 сотрудников МЧС и задействованы 32 единицы специальной техники.
