30 сентября 2025

Десять участков в Екатеринбурге готовят под реновацию

Администрация Екатеринбурга готовит под комплексное развитие территорий десять земельных участков. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов на форуме-выставке 100+ TechnoBuild.

«Одна из площадок включает знаковый для Екатеринбурга объект культурного наследия. Таким образом, программа развития позволит не только улучшить условия жизни горожан, обновить территории старой застройки, но и привести в порядок памятник и прилегающую к нему территорию», — передает пресс-служба мэрии слова Галямова.

Отмечается, что на данный момент в Екатеринбурге насчитывается 379 ветхих и аварийных домов общей жилой площадью 178 тысяч квадратных метров. «Уже через 10 лет таких зданий может стать более двух тысяч с суммарной площадью 950 тысяч квадратных метров», — подчеркнули там.

