В Кремле отреагировали на задержание Францией якобы «российского» танкера в Балтийском море

Москва не обладает сведениями о подробностях инцидента и на текущий момент не располагает подтвержденной информацией о судне, который якобы был задержан Францией в Балтийском море. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем никакой информацией, поэтому мы не знаем, о каком судне идет речь и что там за история», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что в ряде акваторий, включая Балтику, европейские страны делают много провокационных заявлений, которые, по его мнению, не способствуют свободе торгового судоходства. Он добавил, что такие действия иногда заставляют российские вооруженные силы принимать меры для поддержания порядка. При этом он подчеркнул, что не может ничего сказать о конкретном судне, о котором шла речь.
Ранее западные СМИ сообщили, что Военно-морские силы Франции начали расследование в отношении танкера Boracay, связанного с так называемым «теневым флотом» и торговлей российской нефтью. Судно, находящееся под санкциями Великобритании и ЕС, ранее было задержано в Эстонии. Оно прошло через Балтийское и Северное моря, и сейчас стоит на якоре у Сен-Назиера. Экипаж не смог подтвердить государственную принадлежность судна, поэтому началось расследование. Танкер ранее носил название Kiwala и был связан с высокорисковыми методами судоходства, по мнению ЕС и Великобритании.
