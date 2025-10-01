Кремль обвинил Запад в воровстве российской собственности

Страны Запада хотят своровать российскую собственность. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на планы ЕС выделить Украине кредит на закупку беспилотников за счет суверенных российских активов.
«Мы уже реагировали неоднократно на эти процессы на самых различных уровнях. Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря, о воровстве идет речь. Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, во-первых, лица причастные, так или иначе будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности, не только причем лица, но и страны, которые принимают соответствующие решения. Без реакции, конечно же, это не может остаться», — сказал Песков.
Кроме того, подобные решения — ведут к полному разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности, продолжил пресс-секретарь президента. «Бумеранг будет очень серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями и странами, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности», — отметил Песков.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Украине около 2 млрд евро на беспилотники за счет замороженных российских активов. В Сенате США внесли резолюцию с призывом к американским властям, странам G7 и ЕС изъять суверенные активы России и направлять их Украине траншами не менее 10 млрд долларов в месяц. Франция, Германия и Британия уже опубликовали совместное заявление, в котором поддержали идею об использовании российских замороженных активов для предоставления Украине кредита на покрытие военных нужд.
