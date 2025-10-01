NI: Россия может потопить самый дорогой авианосец ВМС США в случае войны с НАТО

Авианосец Gerald Ford ВМС США может стать первой целью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок в случае конфликта между НАТО и Россией. Об этом сообщил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, ссылаясь на недавние учения в Северном море, где корабль возглавлял ударную группу.
«В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, этот авианосец представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — заявил Вайхерт в журнале The National Interest.
По словам Вайхерта, у Gerald Ford нет эффективной защиты от современных российских подлодок с гиперзвуковым оружием. Недавно к авианосцу смогла незаметно приблизиться российская подлодка типа «Ясень», способная нести гиперзвуковые ракеты.
Gerald Ford — самый дорогой корабль ВМС США, его стоимость составляет 13 миллиардов долларов. На борту могут находиться более 4,5 тысячи человек и до 75 самолетов. Корабль несет зенитные ракетные комплексы и способен развивать скорость до 30 узлов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.