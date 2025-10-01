NI: Россия может потопить самый дорогой авианосец ВМС США в случае войны с НАТО

NI: авианосец Gerald Ford станет первой жертвой войны НАТО с Россией
Авианосец Gerald Ford является легкой мишенью для российских гиперзвуковых ракет
Авианосец Gerald Ford ВМС США может стать первой целью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок в случае конфликта между НАТО и Россией. Об этом сообщил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, ссылаясь на недавние учения в Северном море, где корабль возглавлял ударную группу.

«В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, этот авианосец представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — заявил Вайхерт в журнале The National Interest

По словам Вайхерта, у Gerald Ford нет эффективной защиты от современных российских подлодок с гиперзвуковым оружием. Недавно к авианосцу смогла незаметно приблизиться российская подлодка типа «Ясень», способная нести гиперзвуковые ракеты.

Gerald Ford — самый дорогой корабль ВМС США, его стоимость составляет 13 миллиардов долларов. На борту могут находиться более 4,5 тысячи человек и до 75 самолетов. Корабль несет зенитные ракетные комплексы и способен развивать скорость до 30 узлов.

