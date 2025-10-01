Греф: в мире ближайшие 10 лет появится ИИ, который решит проблемы человечества

В течение ближайших 10 лет появится искусственный суперинтеллект (ASI), способный справиться с задачами, которые на сегодняшний день считаются неразрешимыми для человечества. Кроме того, физические проявления искусственного интеллекта приведут к вытеснению людей из наименее квалифицированных сфер занятости. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
«В ближайшие 10 лет по общему признанию нас ждет как минимум AGI (общий искусственный интеллект). А возможно и суперинтеллект. Это то, что фактически решит не решаемые проблемы человечества. В частности, оставшиеся семь математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем», — сказал Греф в ходе выступления на Moscow Startup Summit. Его слова приводит ТАСС.
Греф отметил, что подобные перспективы представляют собой значительный вызов для общества, который необходимо осознать уже сейчас. Это масштабный вызов для нас всех: как мы будем сосуществовать с искусственным интеллектом, каким образом сможем его контролировать, заявил он. Решать эти вопросы стоит начинать незамедлительно и совместными усилиями. Кроме того, появятся по-настоящему революционные возможности в разработке новых технологий, материалов и транспортных средств.
Герман Греф также высказал уверенность, что в будущем искусственный интеллект вытеснит людей из ряда неквалифицированных профессий. Физический искусственный интеллект — именно туда движется развитие технологий. Уже через два-три года можно ожидать, что роботы будут не только выполнять функции бытовых устройств, таких как пылесосы, но и смогут физически убирать улицы, готовить пищу и выполнять другие подобные задачи, добавил Греф.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения рассматривает возможность создания отечественной системы искусственного интеллекта. Она призвана оказывать поддержку учителям и школьникам. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил что работа над этим проектом ведется с максимальной осторожностью для обеспечения безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.