Минпросвещения России думает над созданием отечественной системы ИИ

Министерство просвещения России рассматривает возможность создания отечественной системы искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки учителей и школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, работа над этим проектом ведется с максимальной осторожностью, чтобы обеспечить безопасность и эффективность новых технологий в образовательном процессе.
«Мы сегодня очень аккуратно смотрим для того, чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам», — заявил Кравцов на прямой линии в рамках Всероссийского форума классных руководителей, который проходит в Москве. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что внедрение ИИ должно учитывать интересы педагогов, быть полезным для школьников и соответствовать национальным стандартам образования.
Всероссийский форум классных руководителей проходит с 1 по 3 октября в Национальном центре «Россия». В мероприятии принимают участие тысяча школьных учителей, кураторов групп среднего профессионального образования из 89 регионов страны, а также педагоги из стран СНГ и ближнего зарубежья — Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении и Узбекистана. Для участия в форуме педагогам пришлось пройти конкурсный отбор: всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок. Форум проводится Министерством просвещения РФ и направлен на обмен передовыми практиками работы с детьми и обсуждение актуальных задач современной школы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.