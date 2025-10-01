В Венгрии решили бороться с иностранными дронами

Будапешт будет сбивать иностранные беспилотники, которые будут замечены над территорией Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
На вопрос журналистов о том, как Венгрия будет реагировать на возможное проникновение иностранных дронов в свое воздушное пространство, Орбан ответил однозначно: такие аппараты будут сбиваться. «Мы будем сбивать их. Вот и все», — сказал премьер перед саммитом Евросоюза в Копенгагене. Его слова прозвучали в прямом эфире трансляции на сайте Еврокомиссии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, предположительно принадлежащими Венгрии. Венгерское Минобороны опровергло это заявление.
