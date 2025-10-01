В Венгрии решили бороться с иностранными дронами

Орбан: Венгрия будет сбивать иностранные беспилотники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орбан заявил, что иностранные аппараты в воздушном пространстве Венгрии будут сбиваться
Орбан заявил, что иностранные аппараты в воздушном пространстве Венгрии будут сбиваться Фото:

Будапешт будет сбивать иностранные беспилотники, которые будут замечены над территорией Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

На вопрос журналистов о том, как Венгрия будет реагировать на возможное проникновение иностранных дронов в свое воздушное пространство, Орбан ответил однозначно: такие аппараты будут сбиваться. «Мы будем сбивать их. Вот и все», — сказал премьер перед саммитом Евросоюза в Копенгагене. Его слова прозвучали в прямом эфире трансляции на сайте Еврокомиссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, предположительно принадлежащими Венгрии. Венгерское Минобороны опровергло это заявление.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Будапешт будет сбивать иностранные беспилотники, которые будут замечены над территорией Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. На вопрос журналистов о том, как Венгрия будет реагировать на возможное проникновение иностранных дронов в свое воздушное пространство, Орбан ответил однозначно: такие аппараты будут сбиваться. «Мы будем сбивать их. Вот и все», — сказал премьер перед саммитом Евросоюза в Копенгагене. Его слова прозвучали в прямом эфире трансляции на сайте Еврокомиссии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, предположительно принадлежащими Венгрии. Венгерское Минобороны опровергло это заявление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...