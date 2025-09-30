30 сентября 2025

Во сколько обойдутся поездки на осенние каникулы семьям ХМАО

Поездки на осенние каникулы семьям ХМАО обойдутся от 21 до 165 тысяч рублей
На школьные каникулы родители ХМАО потратят минимум 21 тысячу рублей
На школьные каникулы родители ХМАО потратят минимум 21 тысячу рублей

Семьи из Югры планируют провести школьные каникулы в Тюмени, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Стоимость путешествий сильно отличается: самое бюджетное обойдется в 21 тысячу рублей, а самое дорогое — в 165 тысяч, сообщили URA.RU аналитики сервиса путешествий «Туту».

«Самое бюджетное путешествие на двоих взрослых с ребенком обойдется родителям ХМАО в 21 тысячу рублей. Самое дорогое — в 165 тысяч рублей», — уточнили эксперты.

Самым доступным оказался маршрут Пыть-Ях — Тюмень. Поездка на двое суток для семьи из трех человек с билетами на поезд и отелем в среднем стоит 21 тысячу рублей. Путешествие в Тюмень из других городов обойдется примерно в 28 тысяч рублей, в Екатеринбург — в 30–35 тысяч.

Самым дорогим направлением стал маршрут Нижневартовск — Минеральные Воды. Трехдневная поездка с авиабилетами и отелем обойдется в 165 тысяч рублей.

В среднем семьи из Югры будут отдыхать во время осенних каникул два дня. Средняя стоимость поездки для родителей с ребенком с билетами и проживанием составит около 55 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что самой популярной страной у туристов Югры стала Турция. В 2024 году туда путешествовали почти 30 тысяч югорчан. 

