Во сколько обойдутся поездки на осенние каникулы семьям ХМАО

Семьи из Югры планируют провести школьные каникулы в Тюмени, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Стоимость путешествий сильно отличается: самое бюджетное обойдется в 21 тысячу рублей, а самое дорогое — в 165 тысяч, сообщили URA.RU аналитики сервиса путешествий «Туту».
«Самое бюджетное путешествие на двоих взрослых с ребенком обойдется родителям ХМАО в 21 тысячу рублей. Самое дорогое — в 165 тысяч рублей», — уточнили эксперты.
Самым доступным оказался маршрут Пыть-Ях — Тюмень. Поездка на двое суток для семьи из трех человек с билетами на поезд и отелем в среднем стоит 21 тысячу рублей. Путешествие в Тюмень из других городов обойдется примерно в 28 тысяч рублей, в Екатеринбург — в 30–35 тысяч.
Самым дорогим направлением стал маршрут Нижневартовск — Минеральные Воды. Трехдневная поездка с авиабилетами и отелем обойдется в 165 тысяч рублей.
В среднем семьи из Югры будут отдыхать во время осенних каникул два дня. Средняя стоимость поездки для родителей с ребенком с билетами и проживанием составит около 55 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что самой популярной страной у туристов Югры стала Турция. В 2024 году туда путешествовали почти 30 тысяч югорчан.
