28 сентября 2025

Росстат назвал самую популярную страну у туристов ХМАО

Жители ХМАО массово едут отдыхать в Турцию
Югорчане чаще всего ездили в Турцию
Самой популярной страной у туристов Югры стала Турция. В 2024 году туда путешествовали почти 30 тысяч югорчан, сообщил URA.RU Росстат.

«Численность туристов, отправленных в другие страны в 2024 году составила 58,7 тысяч человек», — говорится в исследовании службы статистики. В Турцию успели съездить 29,5 тысяч человек, а на втором месте оказался Египет — 9,1 тысяча.

Таиланд оказался у югорчан на третьем месте с 7,4 тысячами туристов. А в Арабские Эмираты съездили почти шесть тысяч жителей ХМАО.

Впрочем чаще всего югорчане ездили в прошлом году за рубеж по работе. На деловые путешествия приходится 60% поездок из региона. А отдыхать в отпуск выезжали чуть меньше 30%. В остальных случаях югорчане отправлялись в другие страны на лечение или учебу.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно интересоваться путешествиями на озеро Байкал. Югорчане едут туда ради природных пейзажей в конце зимы и за красивым контентом.

