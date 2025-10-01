В Париже решат вопрос временного освобождения баскетболиста Касаткина

В парижском суде на следующей неделе пройдут слушания по вопросу временного освобождения российского баскетболиста Даниила Касаткина из-под стражи во стране. Такое решение принято на период рассмотрения запроса США о его экстрадиции. Об этом сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело.
«На следующей неделе состоится слушание. <…> Будет принято решение, какой подход применить в отношении экстрадиции», — заявил Бело. Его слова приводит ТАСС.
Даниил Касаткин был взят под стражу 23 июня. Решение о его аресте было принято в связи с подозрениями в участии в сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества. Он отвергает все предъявленные ему обвинения и настаивает на своей невиновности. Баскетболист также позже выразил несогласие с процедурой экстрадиции в США.
