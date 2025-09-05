Задержанный в Париже российский баскетболист отказался от экстрадиции в США

Касаткина задержали в аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня
Касаткина задержали в аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки, официально заявил о несогласии с экстрадицией в Соединенные Штаты. Такое решение он принял после того, как ознакомился с документами на слушаниях с участием прокурора Генеральной прокуратуры Парижа.

«Сегодня днем состоялось слушание с участием прокурора. Прокурор уведомил его о различных документах, составляющих ордер на арест, переданный США. Даниил подтвердил, что отказывается от экстрадиции», — процитировало слова Фредерика Бело, адвоката баскетболиста, РИА Новости.

По словам Бело, в переданных Соединенными Штатами документах не содержится новых фактов или доказательств по делу. С момента ареста Касаткин находится под стражей. Он отвергает все предъявленные ему обвинения и настаивает на своей невиновности.

Как сообщало URA.RU, ранее суд во Франции отказался выпустить из изолятора задержанного российского баскетболиста. В удовлетворении ходатайства Касаткину было отказано по формальным причинам: у него отсутствует постоянное место жительства, банковский счет и близкие родственники во Франции.

Даниил Касаткин находится под арестом с 23 июня. Согласно имеющейся информации, ордер на его арест был выдан на основании подозрений в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества.

