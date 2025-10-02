Марочко: ВС РФ выдавливают ВСУ из харьковского Амбарного

Российские военные продолжают вытеснять подразделения ВСУ с занятых ими позиций в населенном пункте Амбарное Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«У харьковского Амбарного обстановка весьма сложная... Мы выдавливаем украинских боевиков с занимаемых позиций, чтобы впоследствии занять стратегические высоты в данном населенном пункте», — приводит слова эксперта ТАСС.
Ранее российские силовые структуры сообщали об уничтожении трех боевых групп ВСУ на харьковском направлении, а одна из них, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны, оказалась в окружении возле Амбарного. В конце августа командование отмечало, что бои в регионе продолжаются с целью изменения оперативной ситуации, а российские войска практически завершили окружение Купянска.
