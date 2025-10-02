Марочко: ВС РФ выдавливают ВСУ из харьковского Амбарного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие России вытесняют подразделения ВСУ из Амбарного
Военнослужащие России вытесняют подразделения ВСУ из Амбарного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают вытеснять подразделения ВСУ с занятых ими позиций в населенном пункте Амбарное Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«У харьковского Амбарного обстановка весьма сложная... Мы выдавливаем украинских боевиков с занимаемых позиций, чтобы впоследствии занять стратегические высоты в данном населенном пункте», — приводит слова эксперта ТАСС.

Ранее российские силовые структуры сообщали об уничтожении трех боевых групп ВСУ на харьковском направлении, а одна из них, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны, оказалась в окружении возле Амбарного. В конце августа командование отмечало, что бои в регионе продолжаются с целью изменения оперативной ситуации, а российские войска практически завершили окружение Купянска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные продолжают вытеснять подразделения ВСУ с занятых ими позиций в населенном пункте Амбарное Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «У харьковского Амбарного обстановка весьма сложная... Мы выдавливаем украинских боевиков с занимаемых позиций, чтобы впоследствии занять стратегические высоты в данном населенном пункте», — приводит слова эксперта ТАСС. Ранее российские силовые структуры сообщали об уничтожении трех боевых групп ВСУ на харьковском направлении, а одна из них, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны, оказалась в окружении возле Амбарного. В конце августа командование отмечало, что бои в регионе продолжаются с целью изменения оперативной ситуации, а российские войска практически завершили окружение Купянска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...